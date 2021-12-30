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7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek

Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

30 Aralık 2021 Perşembe 13:32
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7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
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Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi.

7 ÜLKEYE GİRİŞ YASAKLANDI 

Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU  

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu.

Bu bağlamda Türkiye'den Irak'a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantinaya tabii olabilirler.

Bağdat, Necef, Basra'ya seyahat edenler en geç 72 saat, Süleymaniye'ye seyahat edenler en geç 48 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi.

TEST YAPTIRMAYAN İRAN'A ALINMAYACAK

SHGM'nin internet sitesinden, "Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı. 

PORTEKİZ'DEN PCR TEST ZORUNLULUĞU

Yenilenen kurallar kapsamında corona virüs aşısı olmayan yolcuların Portekiz'e girmesine izin verilmeyecek.  

Ayrıca aşılanma durumlarına bakılmaksızın tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerekmekte.

Test ilk kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olması gerekiyor. 

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