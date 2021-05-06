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"7 devlete gidebilirim" dedi, aracı trafikten men edildi

Kırıkkale'deki tam kapanma denetimlerinde durdurulan bir sürücü rahat tavırlarıyla "7 devlete de gidebilirim" dedi, sigortasız ve muayenesiz aracı trafikten men edildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:20
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"7 devlete gidebilirim" dedi, aracı trafikten men edildi

Türkiye'de Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, gün içerisinde kentin farklı noktalarında "şok denetim" uygulaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik 24 saat süreyle denetim yapan ekipler, araçları ve yayaları tek tek durdurdu, "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolü yaptı.

Denetim sırasında iş yerinden gelen bir sürücü, "çalışma izin belgesi" gösterip rahat tavırlarla, "Hepsi var hepsi sağlam. 7 devlete gidebilirim" dedi. Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada ise aracının sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücüye idari para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

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