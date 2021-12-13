Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner107

7 yaşındaki öz evladını öldürmüştü!

İstanbul Pendik'te yaşanan dehşet verici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkışan cani baba Habib Öztürk'ün, küçük kızı anneannesinden "Sürpriz yapacağım" diyerek aldığı öğrenildi. Tüyler ürperten olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:16
708 Okunma
7 yaşındaki öz evladını öldürmüştü!
banner108

Kan donduran olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEN "SÜPRİZ YAPACAĞIM" DİYEREK ALMIŞ

Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden "Sürpriz yapacağım" diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

“YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, “Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.

Son Güncelleme: 13.12.2021 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon
MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski sevgilisiyle evlendi
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim