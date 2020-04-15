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"70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin kişiyi Türkiye'ye getirerek karantinaya aldıklarını duyurdu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:32
920 Okunma
"70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin kişiyi Türkiye'ye getirerek karantinaya aldıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz. Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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gaye 2020-04-15 14:01:21

hangi 70 ulke acaba kktcden kimseyi alamiyosunuz ama reklam boll

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