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700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

İzmir'de 24 haftalıkken dünyaya gelen ve yaklaşık 4 aylık yaşam savaşını kazanan Aybars ve Armin bebekler, hastaneden taburcu edildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı

Urla'da yaşayan Canset-Can Gönültaş çiftinin ikiz bebekleri, 24 haftalıkken normal doğumla dünyaya geldi. 

Ege Üniversitesindeki doğumun ardından bir özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine nakledilen ikizlerden Armin 109'uncu, Aybars ise 120'nci günde taburcu edildi. 

Hastaneye 700 gram olarak gelen bebeklerden Aybars taburcu edildiğinde 2 kilo 630 grama, kız kardeşi Armin ise 2 kilo 420 grama ulaştı.

“BİZ ONLARLA YAŞANACAK BİR ÖMÜR HAYAL ETTİK”


Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Cem Çiçek, yaptığı açıklamada, aileden hastaneye geldiklerinde her şeye karşı hazırlıklı olmalarını istediklerini, bebekleri yaşatmak için adeta seferber olduklarını belirtti.

Bu ağırlıkta doğan bebeklerin uzun süre solunum cihazında kaldığını, ikiz bebeklerin 37'nci günde cihazsız solunuma başladığını dile getiren Çiçek, iki bebeğin de sağlıklı şekilde hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.

Anne Canset Gönültaş ise hayalini hep ikiz bebeklerin süslediğini, zorlu süreçte bebeklerinin hayata tutunacağına dair inancını ise hiç kaybetmediğini ifade etti.

Gönültaş, "Hastaneden eve kucağım boş gelmek anlatılır bir his değil, burada en büyük destekçim eşim ve doktorumdu. Biz onlarla yaşanacak bir ömür hayal ettik, inandık ve birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

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IkizlerHaberKKTC
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