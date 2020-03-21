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72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

Oktay: Koronavirüsle mücadelede, KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

21 Mart 2020 Cumartesi 16:23
1992 Okunma
72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir” dedi.

BRT

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsFuat Oktay
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süleyman çakır 2020-03-21 16:56:11

hadi iyisiniz mammanız geldi, yalnız biraz halka da bırakın da ölmesin millet

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Kk 2020-03-21 17:10:59

Para nereye harcanacak? Sadece makarna pirinç alınmaycak heralde?

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meraklılar 2020-03-21 18:46:36

ANAVATAN TURKIYE YINE YANINIZDA AMA YARDIMI NEREYE KULANILACAK MERAK KONUSU HALK YARARLANIRSA IYI AMA BASDAKILER BIRAKACAKMI HALKA MERAK KONUSU

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