TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir” dedi.
BRT
Oktay: Koronavirüsle mücadelede, KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi
TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir” dedi.
BRT
hadi iyisiniz mammanız geldi, yalnız biraz halka da bırakın da ölmesin millet
Para nereye harcanacak? Sadece makarna pirinç alınmaycak heralde?
ANAVATAN TURKIYE YINE YANINIZDA AMA YARDIMI NEREYE KULANILACAK MERAK KONUSU HALK YARARLANIRSA IYI AMA BASDAKILER BIRAKACAKMI HALKA MERAK KONUSU