76 yaşında YKS'ye girdi

Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi.

Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim, büyüklerimiz 'çocuklar okumaz' dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide Üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum. Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi.