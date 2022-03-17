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78 yaşındaki kadına cinsel saldırıya 33 yıl hapis cezası

Hatay'da Mustafa Yaşatır evine girdiği 78 yaşındaki N.H. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Furkan Soyupak, "Bizi sevindiren mahkeme heyetinin sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın üst sınırdan ceza vermesi oldu" dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 11:10
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78 yaşındaki kadına cinsel saldırıya 33 yıl hapis cezası
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 yaşındaki mustafa Yaşatır, yalnız yaşan N.H.'nin evine girdi. Yaşatır, burada kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını gasbetti.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yaşatır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mustafa Yaşatır hakkında 'silahla yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yaşatır, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Yaşatır, son savunmasında suçu işlemediğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yaşatır'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'yağma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

"UMUYORUZ Kİ EMSAL DAVALARDA BU TUTUM DEVAM EDER"

Avukat Furkan Soyupak, "Tüm bu acıya ve öfkeye rağmen bizi sevindiren gelişme mahkeme heyetinin bizlerin de görüşü doğrultusunda sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın her iki suç bakımından da üst hadden cezalandırması oldu. Umuyoruz ki bundan sonra emsal davalarda da bu tutum devam eder" diye konuştu.

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