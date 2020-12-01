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8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde son 8 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

01 Aralık 2020 Salı 13:41
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8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden Mehmet Aydın, 22 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Aydın tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın’ın eşi Ayşe ile oğlu Musa Aydın'ın da testleri pozitif çıktı.

30 Kasım’da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti. Bugün Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığında toprağa verilen Musa Aydın’ın cenazesinin ardından koronavirüs olan 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın ölüm haberi geldi.

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