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800 euroya alıcı buluyor

Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor. Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:15
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800 euroya alıcı buluyor
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Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor.

Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.

Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.

Trüf mantarının "kralların yiyeceği" olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, "Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Müdürlüğümüzün aşılamasıyla toprağa enjekte edilen misellerden oluşan mantarlar köpekler yardımıyla profesyonel kişilerce toplanıyor. Sonra da ihracatını yapıyorlar" diye konuştu.

TRÜF MANTARI TOPLAMAK İÇİN İŞİNDEN İSTİFA ETTİ

Trüf mantarı toplayıcısı Ziyafet Arslan ise İtalya ve Belçika'dan yaklaşık 10 yıl önce trüf mantarı aramasında kullanılan özel eğitimli Lagotto Romagnolo cinsi iki köpek getirttiğini söyledi.

Uzun yıllar İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak görev yaptığını anlatan Arslan, hobi olarak başladığı mantar toplayıcılığını meslek haline getirerek 10 yıl önce asıl işinden istifa ettiğini aktardı.

Bu alanda uzmanlaştıktan sonra İstanbul'un stresinden uzaklaşmak amacıyla Kırklareli'ne göç ettiğini belirten Arslan, "Yaklaşık 15 yıldır mantar topluyorum. Yer tespitini yaptıktan sonra köpeği trüfün olabileceği yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Topladığım trüf özellikle yurt dışında çok rağbet görüyor. Yavaş yavaş talepler çoğalmaya başladı ama çoğunluk yurt dışından." dedi.

Trüfün gıda sektöründe aromasından dolayı çok arandığını vurgulayan Arslan, "Hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz da bazı günler yarım, bazı günler tam çalışıyorum. Özellikle kış aylarında çıkan türlerin ekonomik değeri daha yüksek oluyor. Bazen günde 20-30 kilometre yürüyoruz, çünkü az çıkan bir bölgede bütün vakti geçiremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Arslan, günde bazen 100 gram, bazen 15 kilogram trüf topladığını ancak talepleri karşılayamadığını kaydetti.

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