"800 milyar metreküp doğalgaz bulundu"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Beklenen 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu, bu rezervin Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğu belirtildi.

İddia, Uluslararası haber ajansı Reuters'a ait. Ajansa konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulgusu var. Beklenen rezerv 800 milyar metreküp doğalgaz. Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.

Yetkili, üretime başlamanın ise 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini söyledi. Yatırım maliyetiyle ilgili de bilgi veren yetkili, 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.