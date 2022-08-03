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9 aylık bebek corona virüsten öldü

Mersin'den kalbindeki sorunun tedavisi için Ankara'ya getirilen 9 aylık bebek hastanede corona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43
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9 aylık bebek corona virüsten öldü
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Ankara'da bir bebek corona virüs nedeniyle öldü.

Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tuğba Nur bebek, tedavi görürken corona virüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Yasin Sarı, kızının hastanede tedavi altındayken 1 hafta önce corona virüse yakalandığını belirtti. 

Kızının yaklaşık 5 ay hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Sarı, "Kalbinde delik vardı. Ameliyat edildi. Sonrasında corona virüse yakalandı. Corona virüse yakalandığında hastaneden bilgi alamadık" dedi.

"BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

6 gün içinde kızının entübe edildiğini ve kendilerine bilgi verilmediğini öne süren Sarı, şunları söyledi:

"Bana 'siz gidin Mersin'e, biz size bilgi vereceğiz' dediler. Bu süreç içerisinde günde 20-30 defa aradım. Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi. Kalbi durmuş öğlen, bize bilgi verilmedi. Ben de akşam kendi imkanlarımla Mersin'den Ankara'ya kızımı görmeye geldim. Akşam geldiğimde bana 'maalesef kızınızı kaybettik' dediler."

"SON BİR DEFA GÖREMEDİM"

Anne Fatma Sarı ise kızının öldüğünü hastaneye bilgi almaya geldiklerinde öğrendiklerini belirterek, "Biz kızımızı görmeye geldiğimizde öldüğünü öğrendik. Kızımı son bir defa göremedim" diye konuştu.

NTV

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