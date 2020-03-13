Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi sabah 8.00 itibarıyla durdurulacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişinin sabah 8.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 23:38
646 Okunma
9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi sabah 8.00 itibarıyla durdurulacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişinin sabah 08:00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, Coronavirüs (Covid-19) salgını, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa’ya doğru kaymasına sebep olduğu bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında, aşağıdaki tedbirlerin alınması zorunlu hale geldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
THY'den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
TC Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Bir kişide daha koronavirüs tespit edildi
TC Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Bir kişide daha koronavirüs tespit edildi
Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar
Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim