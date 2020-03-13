9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi sabah 8.00 itibarıyla durdurulacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişinin sabah 08:00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, Coronavirüs (Covid-19) salgını, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa’ya doğru kaymasına sebep olduğu bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında, aşağıdaki tedbirlerin alınması zorunlu hale geldiği belirtildi.