Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

90’lık çift corona virüsü yendi

Osmaniye'de yaşayan 92 yaşındaki Mahmut İslah ve 90 yaşındaki Eşi Hüsne İslah corona virüse yakalandı. Yaşlı çift, şeker, astım, kemik erimesi, alzheimer hastalıklarına rağmen virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:26
162 Okunma
90’lık çift corona virüsü yendi

Osmaniye’de Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti bir süre önce Covid-19’a yakalandılar.

Yaşlı karı kocanın her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift evlerinde tedavi oldular.

10 gün süren karantinanın ardından tekrar test yaptıran Mahmut ve Hüsne İslah çiftinin testleri negatif çıktı.

"İLAÇLARIMIZI DÜZENLİ KULLANDIK"

Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, “Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah'a şükür bu hastalığı atlattık” dedi.

Mahmut İslah ise, “Hastalığı atlattık Allah'a şükür. Hiç kolay değil ama zor bir hastalıkmış” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Bu suyu içen yerinde duramıyor! Önce zıplıyor sonra koşuyor
Bu suyu içen yerinde duramıyor! Önce zıplıyor sonra koşuyor
Yerli aşı yıl sonunda hazır
Yerli aşı yıl sonunda hazır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim