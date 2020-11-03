91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte dört yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.