91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
91. saatte dört yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte dört yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
91. saatte dört yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.