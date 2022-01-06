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94 yaşında, torun katili olmuştu: İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, öldürdüğü torununun sürekli olarak anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen dedenin çıkarıldığı mahkemece ev hapsi almasına hükmedildi.

06 Ocak 2022 Perşembe 15:33
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94 yaşında, torun katili olmuştu: İlk ifadesi ortaya çıktı
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İzmir'in Bayındır illçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE VE BABASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hüseyin Nurtop'un, sevk edildiği adliyede ev hapsine alınmasına hükmedildi.

Bu arada, Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, ilaçlarını aksattığı için öfke kontrolünü sürekli yitirdiği ve ailesiyle sık sık tartıştığı belirtildi.

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