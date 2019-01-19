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9,5 kilometre uzaktan evinin kablosuz internetine bağlandı

Bursa'da teknolojik cihazlar üzerine hazırladığı içeriklerle sosyal medyada oldukça popüler olan Mert Kuşkapan (20), Uludağ'dan 9,5 kilometre uzaklıkta, kent merkezindeki evinin kablosuz internetine bağlandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:56
9,5 kilometre uzaktan evinin kablosuz internetine bağlandı

Bursa'da teknolojik gelişmeler, son teknoloji cihazlar ve yaptığı projeler hakkında hazırladığı içeriklerle sosyal medyada yoğun ilgi gören Mert Kuşkapan, yaptığı son projesiyle takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

 Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu Kuşkapan, geliştirdiği özel kablosuz internet alıcısı sistemiyle Uludağ'dan kuş uçuşu 9,5 kilometre uzaklıktaki evinin kablosuz internet ağına bağlandı. Saniyede 3,5 megabayt veri aktarma hızına kadar ulaşan Kuşkapan, "2 yıl önce üniversite okumak için taşındığım bölgedeki internet hızımın çok düşük olmasından rahatsız olunca bir sistem geliştirdim ve 400 metre uzaklıktaki bir komşumun internetine bağlandım.

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Bu yaptığım sistem, çevremden çok olumlu tepkiler alınca bunu geliştirmek istedim ve aylarca bunun üzerine çalıştım. İhtiyacım olan malzemeleri sponsorlarımın da yardımıyla tamamlayıp Uludağ'dan evimdeki internete bağlandım" dedi.

VİDEOYU 180 BİN KİŞİ İZLEDİ

Bursa'da yoğun bir sinyal kirliliği olduğuna dikkat çeken Kuşkapan, bu kadar mesafeden bağlantının çok zorlu bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu yaptığım projenin çalışma aşamalarını çekerek bir video hazırlayıp bunu Helpmert Youtube kanalımda yayınladım. Video, çok kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve teknoloji konusunda söz sahibi olan kişilerin ilgisini çekip daha çok yayıldı. Yayınladığım video 180 bin kişi tarafından izlendi. Bu tarz projeleri devam ederek teknoloji konusunda Bursa'nın da ilk akla gelen şehirlerden olmasını istiyorum" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
BursaEvKablosuz InternetTeknolojiHaberTürkiye
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