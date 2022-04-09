Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!

98 corona virüs testi, 7 doz aşı yaptırdı

Samsun'da yaşayan Kaşif Sevinç, pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere korona testi yaptırdı, 7 doz da aşı oldu. Bazı zamanlar aynı gün içerisinde 3 farklı şehirde test olan Sevinç, KOAH hastası ve panik atak olduğu için bu kadar fazla test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını söyledi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:11
399 Okunma
98 corona virüs testi, 7 doz aşı yaptırdı

Corona virüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açarken, 'Hastalığa yakalanırsam ne olur' düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bırakabiliyor.

Bunlardan bir örneği ise 62 yaşındaki Kaşif Sevinç’te ortaya çıktı.

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'Acaba corona mıyım' endişesinden dolayı Sevinç, 98 kere Covid testi oldu. Bazı günler kendinden fazlaca şüphelen Kaşif Sevinç, aynı gün içerisinde 3 kere test bile verdi. Ortalama ayda 4 kere test olan Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve corona virüsün psikolojisini bozduğunu belirtti.

"CORONA'YA KARŞI 7 AŞI"

Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaf olan Kaşif Sevinç, “98 kere test oldum. Bende KOAH hastalığı var. Aynı zamanda bağırsaklarımda da problem var. Bu yüzden sürekli test yaptırdım. Bazen bir gün içerisinde hem Samsun’da hem Çorum’da hem de Merzifon’da test verdim. Bir günde 3 test verdim. Hastanelerde bana ‘amca sen burada kapacaksın hastalığı’ diyorlar. Ben de ’korkuyorum’ diyorum. Bu süreçte evime çocuklarımı, torunlarımı koymadım. Kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahil ofisime kimseyi kabul etmedim. Yanımda çalışan işçilerin çayını bile içmedim. Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim. Hastalığa karşı 7 tane aşı oldum” dedi.

"ELİMDE KOLONYAYLA GEZİYORUM"

Corona virüsün psikolojisini bozduğunu söyleyen Sevinç, "Şevket hocamın tavsiyesi üzerine çok şükür ben de bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta ona kontrole geliyorum. Ben de KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara’da oldum, Samsun’da oldum, Çorum’da oldum, Amasya’da oldum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arsa hediyeli tencere aldı
Arsa hediyeli tencere aldı
Terk edilmiş bir bebek daha bulundu
Terk edilmiş bir bebek daha bulundu
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim