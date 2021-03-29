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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:05
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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) sözcüsü AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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