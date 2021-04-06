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AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Türkiye-Avrupa Birliği yeni dönem ilişkilerinde bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul edecek.

06 Nisan 2021 Salı 09:39
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AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Ankara-Brüksel hattında diplomasi trafiği hızlanıyor. Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşecek.

25 Mart'taki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı çıktı. Ankara ile yeni döneme yeşil ışık yakıldı.

Beştepe'de önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mart'ta video konferans ile görüştüğü Avrupa Birliği'nin iki önemli ismi ile bu kez Beştepe'de bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşme için Ankaya geldi. Görüşmede Michel'in yanısıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de olacak.

AB ile yeni dönem masada

Ankara'nın beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi...

Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Ankara'nın bir diğer talebi olacak. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulanacak.

Doğu Akdeniz de gündeme gelecek

Masadaki bir diğer başlık Doğu Akdeniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletilecek. Diyaloğun sürmesi için Atina yönetiminin teşvik edilmesi istenecek.

Koronavirüs de masada olacak

AB yetkilileri ile yapılacak görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alınacak.

Volkan Bozkır Ankara'da

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkır'ı da kabul edecek. 

Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeZiyaretRecep Tayyip ErdoğanCharles MichelUrsula Von Der LeyenDoğu Akdeniz
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