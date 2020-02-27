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AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 21:17
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AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti

AB, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları genişletti.

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanan kararda, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetinin devam etmesi nedeniyle iki kişi kara listeye alındı” dendi.

Kara listeye alınan iki Türk vatandaşın, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine katıldığı ileri sürüldü.

Daha önce iki Türk vatandaşının yer aldığı listenin bugün AB Rekabet Konseyi’nde onaylanmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yaptırım kararı, iki Türk vatandaşının AB’de bulunan olası taşınmaz mallarının dondurulmasını ve AB’ye giriş yasağı konulmasını öngörüyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiDoğu AkdenizYaptırım
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