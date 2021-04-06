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AB heyeti: Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" açıklamasını yaptı.

06 Nisan 2021 Salı 17:46
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AB heyeti: Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşme sonrası AB heyetinden açıklama geldi.

AB Konseyi Başkanı Michel: AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız.

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