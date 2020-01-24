Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...

AB Komisyonu: Türkiye 6 kriteri yerine getirmedi!

Avrupa Birliği (AB), mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye söz verilen mali yardımın yapılmadığı eleştirilerini geri çevirdi. Öte yandan AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması konusunda 6 kriterin yerine getirilmediğini söyledi.

24 Ocak 2020 Cuma 09:51
AB Komisyonu: Türkiye 6 kriteri yerine getirmedi!

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği’nin mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye’ye söz verdiği mali yardımları yapmadığı eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye’nin AB’ye mali yardımları ödemediği yönündeki eleştirisinin “asılsız” olduğunu söyleyen temsilci, “Anlaşma Türk tarafıyla imzalandı. Onlar da anlaşmayı çok iyi biliyor” dedi.

Söz konusu mali yardımın, somut projelerin finanse edilmesi için söz verildiğini söyleyen üye, bunların bazılarının uzun süreli olduğunu hatırlattı. Johansson örnek olarak sığınmacılar için sağlık merkezleri ya da okul inşa edilmesini verdi.

Mali yardımın aynı zamanda yüzbinlerce sığınmacı çocuğa ders veren öğretmene de aktarıldığını belirten temsilci, “Öğretmenler aylık maaş alıyor. Bu nedenle mali yardımın tamamı ödenmiş değil” dedi.

AB temsilcisi mali yardımın büyük bölümünün bunun yanı sıra Türkiye’deki bir milyon 700 bin sığınmacının gıda ihtiyacının düzenli olarak karşılanması için gönderildiğini kaydetti.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

AB 2016 yılında Avrupa’ya sığınmacı akınının sınırlandırılması için Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Yunanistan’a Türkiye üzerinden giriş yapan ve Yunanistan’da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye’ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.

AB, bunun karşılığında Türkiye’ye toplam 6 milyar euro mali yardım, kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeliyi yasal yollardan kabul etme ve Türkiye ile vize muafiyeti sürecinin hızlandırılmasını taahhüt etmişti.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR EURO

Türkiye, mülteciler için AB’den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sık sık dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’na sert tepki gösteren AB ülkelerine Türkiye’deki sığınmacıları hatırlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti öncesinde Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, “Şu anda 2020’deyiz ve hâlâ ilk 3 milyar euronun tamamı elimize ulaşmış değil” diye konuşmuştu.

AB 2020 yılında mülteciler için Türkiye’ye 1 milyar euro aktarılmasını öngörüyor. Böylece 2020 sonuna dek Türkiye’ye yaklaşık dört milyar euroya yakın mali yardım yapılmış olacak. Paranın geri kalanının ise 2025 yılına kadar ödenmesi planlanıyor.

“TÜRKİYE 6 KRİTERİ YERİNE GETİRMEDİ”

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson Türkiye’ye vize serbestisi tanınması konusunda Ankara’nın birçok ilerleme kaydettiğini söyledi ancak Türkiye’nin bu konuda hâlâ 6 kriteri yerine getirmediğini ifade etti.

Temsilci buna örnek olarak terörle mücadele yasasını verdi. Temsilci Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri görüşmelerinde ise hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAB Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den korona virüsü açıklaması: Çinli yolcuda virüse rastlanmadı
THY'den korona virüsü açıklaması: Çinli yolcuda virüse rastlanmadı
Akar: Yunanistan'dan uluslararası hukuka göre davranmasını bekliyoruz
Akar: Yunanistan'dan uluslararası hukuka göre davranmasını bekliyoruz
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim