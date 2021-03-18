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AB yönetimi, yarın Erdoğan ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşecek.

18 Mart 2021 Perşembe 16:30
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AB yönetimi, yarın Erdoğan ile görüşecek

Görüşmeye ilişkin açıklama, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer'den geldi.

Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yarın öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.

Videokonferans yöntemiyle yapılacak görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırılacak.

Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel arasındaki görüşme gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşecek.  

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak. 

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