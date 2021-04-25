ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılar açıklamada, “Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.