Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu

ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar!

Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'de inşa ettirdiği Türkevi'nin açılışında ilginç anlar yaşandı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:21
0 Okunma
ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar!

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ABD'nin New York kentinde yeni bir Türkevi binası inşa edildi. Binanın açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki heyet de ülkeye gitti. Türkevi'nin açılışı sırasında ilginç anlar da yaşandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi. Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

EL AÇIP DUAYA KATILDI

Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.

"SIĞINMACI KONUSUNDA TÜRKİYE CÖMERT DAVRANIYOR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de açılışta bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sığınmacıların korunması konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini belirten Guterres, "Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. İnsanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE BM ARASINDA MÜKEMMEL UYUM VAR"

Guterres, Türkevi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres sözlerine şöyle devam etti;

"Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.
Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.
Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni açtı
Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni açtı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim