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ABD ile Doğu Akdeniz'de iş birliği

Türkiye medyasında yer alan habere göre, TSK ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirecek.

16 Mart 2021 Salı 12:24
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ABD ile Doğu Akdeniz'de iş birliği

Türkiye medyasında yer alan habere göre,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak. 

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