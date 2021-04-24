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ABD ile telefon trafiği

Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası iki ülke arasındaki diplomasi trafiği devam etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

24 Nisan 2021 Cumartesi 09:54
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ABD ile telefon trafiği

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın mutabık kaldığı konuların takibi ele alındı.

Bir diğer görüşme ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında yapıldı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde ele alınan konular değerlendirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 24.04.2021 10:38
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