Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

ABD Merkez Bankası'nın bastığı banknot ele geçirildi

Van’ın Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 22:46
513 Okunma
ABD Merkez Bankası'nın bastığı banknot ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarı çalışmalar neticesinde 18 Nisan 2022 tarihinde Gürpınar ilçesinden Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksi durdurularak, araç içerisinde bulunan müşterilerin üzerinde yapılan aramada ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD’li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesi’ne gönderildiği ve gerçek olduğu rapor ile bildirilmiştir. Olayın şüphelileri Z.S ve C.S isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.

Anahtar Kelimeler:
ABDBanknotVAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Putin'e mesaj
Erdoğan'dan Putin'e mesaj
2 bin 654 pozitif vaka!
2 bin 654 pozitif vaka!
4 Kişi hayatını kaybetti
4 Kişi hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim