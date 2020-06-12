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ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını bir süre durduran ve dün itibariyle kademeli olarak yurt dışı tarifeli seferlere başlayan Türk Hava Yolları (THY) 19 Haziran itibarıyla ABD'ye tarifeli seferlere başlayacaklarını açıkladı.

12 Haziran 2020 Cuma 10:49
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ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını bir süre durduran ve dün itibariyle kademeli olarak yurt dışı tarifeli seferlere başlayan Türk Hava Yolları (THY) 19 Haziran itibarıyla ABD'ye tarifeli seferlere  başlayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayı bizleri yeniden gökyüzü ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş takvimi haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.


SEFERLER VE TARİHLERİ

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Türk Hava Yolları, ABD'de  19 Haziran'dan itibaren Şikago'ya haftada 3 uçuş, 19 Haziran itibariyle Washington'a haftada 3 uçuş,  24 Haziran 2020 itibariyle Los Angeles'e haftada 3 uçuş ve 22 Haziran 2020 itibariyle Miami'ye haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Uzak Doğu'da ise 19 Haziran itibariyle Şanghay haftada 1, 24 Haziran itibariyle Seoul haftada 2 ve 24 Haziran Hong Kong'a haftada 2 uçuş planladı. ABD ve Uzak doğu uçuşlarının yanı sıra Asya ve Ortadoğu uçuşlarına da başlayacak olan THY'nin Haziran ayı planlamasına göre, 18 Haziran'da Duşanbe'ye haftada 2 uçuş, 17 Haziran itibariyle Minsk'e , 16 Haziran itibariyle Bişkek, 21 Haziran'da Almata ve 12 Haziran'da Doha'ya haftada üç sefer gerçekleştirileceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDTürk Hava YollarıThy
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