Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." dedi.
Abdulhamit Gül: “Mavi Vatanda verilecek bir damla suyumuz yoktur"
TC Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Mavi Vatanda verilecek bir damla suyumuz yoktur " dedi.
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:54
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