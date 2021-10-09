Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi

Elazığ'da girdiği bir tarladaki acı biberlerden fazla yiyen şahinin kalbi durdu. Hayvanın can çekiştiğini gören çiftçi, yaptığı kalp masajı sayesinde şahini yeniden hayata döndürdü.

09 Ekim 2021 Cumartesi 15:43
6 Okunma
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
banner108

Elazığ'da daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Dadandığı tarlada acı biberi fazla kaçıran şahin, kısa süreliğine baygınlık geçirdi. Çiftçinin zamanında müdahalesi, şahini hayata döndürdü.

ŞAHİNİN FENALAŞTIĞINI FARK ETTİ

Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı Umikan mezrasında çiftçilik yapan Halil Saltek, hasadını yaptığı biber tarlasında ilginç bir olayla karşılaştı. Tarlada çalıştığı sırada 'Arnavut' biberi yiyen bir şahinin yerde sürüklendiğini gören Saltek, hayvana kalp masajı yaparak hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

DOĞAL ORTAMINA GERİ BIRAKTI

Uzun uğraşlar sonucunda şahinin kendisine gelmesini sağlayan Saltek, daha sonra hayvana elleri ile su içirdi. Ardından hayvanı uçurup doğal ortamına bıraktı.

Son Güncelleme: 09.10.2021 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilot ve kabin memurunu 'eskort' macerası yaktı
Pilot ve kabin memurunu 'eskort' macerası yaktı
Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu!
'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim