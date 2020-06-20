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Acı haber: 1 asker şehit oldu

Türkiye MSB: Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

20 Haziran 2020 Cumartesi 08:53
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Acı haber: 1 asker şehit oldu

Türkiye  MSB: Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba evine ulaştı.

Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Fadıma Kahya çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Kahya çifti, oğullarının şehit haberiyle gözyaşına boğuldu. Ailenin evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ömer Kahya'nın yarın Pazarcık'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİT
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Ertaç 2020-06-20 09:58:33

Allah rahmet eylesin.Artık şehidimiz olmasın,analar,babalar ağlamasın.

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