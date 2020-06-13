Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Açık havada arabalı sinema keyfi

Koronavirüs önlemleri gereğince sinemalara gidemeyenler için açık havada arabalı sinema etkinlikleri yapılıyor. Bahçeşehir’de de, Başakşehir Belediyesi’nin “Filmin keyfini sür” sloganıyla başlattığı açık havada arabalı sinema etkinliği yapıldı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:20
1274 Okunma
Açık havada arabalı sinema keyfi

İstanbul Başakşehir Belediyesi, temasın azaltılması gereken koronavirüs salgını döneminde de sosyal faaliyetlerine devam ediyor. “Filmin keyfini sür” sloganıyla başlatılan açık hava sinema keyfi, Başakşehir’in ardından Bahçeşehir Gölet Parkı’ndaki tören alanına kurulan dev ekranda devam etti. Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksungur’un paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film gösterildi. Vatandaşlar, araçlarını ekran karşısına park ederek, araçlarının içinde sinema keyfi yaşadı.

PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZLA SİNEMA GECESİ

Saat 20.00 itibarıyla, maske takma şartıyla alana giren vatandaşlar araçlarının içinden, ekranın karşısına geçti. Organizasyonda açık hava sinemalarındaki nostalji de yaşatıldı. Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından alan girişinde vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Ekipler tarafından kendilerine verilen frekansları radyolarına giren izleyiciler, görüntüyü dev ekrandan izledi, sesi ise araçlarının hoparlörlerinden dinledi. Çok sayıda aracın geldiği alanda sinemaseverler, dev ekranda gişede büyük hasılat yapan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini izledi. Vatandaşlar, Başakşehir Belediyesi’nin sinema etkinliğinden memnun kaldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBahçeşehirFilmin Keyfini Sür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da yük trenleri çarpıştı
Malatya’da yük trenleri çarpıştı
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 13 Haziran 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 13 Haziran 2020
İdlib'de yaralanan asker şehit oldu
İdlib'de yaralanan asker şehit oldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim