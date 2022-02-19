Acılı anne: Hayalleriyle birlikte toprağa gömüldü

Olay, 4 Şubat 2021 günü Diyarbakır'In Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince kuzeni Aslan Karakaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, 138 gün sonra ise hayatını kaybetti.

ANNESİ DE KUMA GELMİŞTİ

Emine'nin annesi Nurcan Karakaş da 23 yıl önce kuma olarak geldiğini kızının da kaderinin kendisi gibi olmaması için çabaladığını söyledi. 12 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden 7 çocuk annesi Nurcan Karakaş, Aslan Karakaş'ın uzun yıllar kızı Emine'yi rahatsız ettiğini ifade ederek, "Kızım Emine 14 yaşındayken, amcasının oğlu Aslan Karakaş ona aşık olmuş. Kızım öğrenciydi. Okul okuyordu. Amcasının oğlu 7 çocuk babasıydı. Kızım ondan 2 yıl şiddet ve taciz gördü. Kızımı tehdit ediyordu. Kızım onun yüzünden okula gidemedi. Okumayı çok istiyordu ancak, bırakmadılar. Amcasının oğlu, 'Seni kaçıracağım' diyordu. Onun yüzünden kızım balkona ve dışarıya çıkamıyordu. 'İlla ki benimle evleneceksin' diyordu. Kızım ise, 'Hayır. Ben senin çocuğun yaşındayım. Nasıl oluyor da sana aşığım diyorsun' diyordu. Daha sonra, bir gün birlikte alışverişe çıkarken, bize ateş etti'' demişti.

''ARTIK BU TOPRAKLARDA KALAMAM''

Öte yandan Yeni Asır'a konuşan Nurcan Karakaş, “Kızım burada okuyup avukat olmak istiyordu. Bizi hissettiğini bildiğimiz için, onun isteğini yerine getirdik. Kızımın hayaliydi İzmir'e taşınmak. Bu yaz gelecektik. Artık o topraklarda kalamam, kızımın hayalini gerçekleştirmek için ağabeyleri ile birlikte İzmir'e geldik. O hep kalbimizde" dedi.

''EMİNE'Yİ HAYALLERİYLE BİRLİKTE TOPRAĞA GÖMDÜ''

Hakkında müebbet hapis cezası istenen Karakaş'ın davasının 9 aydır sürdüğünü söyleyen anne Nurcan Karakaş, davanın bir an önce sona ermesini ve kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. "Kızımın doğum gününü ölüm yıl dönümüne çevirdiler" diyerek gözyaşı döken Nurcan Karakaş, "Emine'mi hayalleriyle birlikte toprağa gömen katil tutuklanalı 9 ay oldu. Benim içimdeki ateş sönmedi, en ağır ceza verildikten sonra gözüme uyku girecek. Biz ailece İzmir'e, kızımın yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için taşındık. Emine İzmir'de okumak ve avukat olup, kuzeni gibi hainlerin en ağır cezayı alması için çalışmak istiyordu. Kızımın toprak altında bile olsa bizi hissetiğini biliyorum. Onun için İzmir'e geldik" diye konuştu.