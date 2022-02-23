Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi! İstendi...

Sedat Peker ile ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Sedat Peker'in yakalanıp tutuklanması ve iadesiyle ilgili hamle yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker resmen istendi. Türkiye, Sedat Peker'in tutuklanıp iade edilmesini talep etti.

ADALET BAKANLIĞI SEDAT PEKER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sedat Peker'in hakkında kırmızı bülten çıkarılması üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Sedat Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

CANLI YAYINDA DETAYLARI ANLATTI: YAKALAMA KARARLARI VARDI

CNN Türk Muhabiri Serhat Dal, canlı yayında Adalet Bakanlığı'nın Sedat Peker hamlesi ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"Adalet Bakanlığı Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden iadesi için harekete geçti. Ve Bakanlık BAE’den hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Peker hakkında yakalama kararları vardı, bu kararlar kapsamında Peker’in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından da 1 Şubat’ta kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti ve BAE’den Peker’in geçici olarak tutuklanmasını istedi."

SEDAT PEKER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Talebe yanıt veren Interpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkarmıştı. Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletilmişti.