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Adana'da 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi.

09 Şubat 2021 Salı 09:42
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Adana'da 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

Karataş ilçesinde dün avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü.

Teknede bulunan Fatih Kaymaz, hemen cep telefonuyla balinayı görüntüleye başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.

NTV

Son Güncelleme: 09.02.2021 11:29
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