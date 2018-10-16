Adana'da cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

Adana'da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan (23), polislerin peşini bırakması için, sosyal medyadan arkadaşlarına ölüm ilanını paylaştırdı, cenaze töreni düzenletti. Balıkesir'den Adana'ya gelen baba Cesim Bedircan, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.

Adana'da kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında sosyal medyada öldüğüne dair paylaşımlarda bulunulan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuksuz yargılanırken 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet B'nin teslim olmadığını belirledi.

Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Ahmet B'nin sosyal medyada öldüğüne dair paylaşımlar olduğunu tespit etti.

Polis, hükümlüye ait, sosyal medyada paylaşılan başı, kolu ve göğsü sargı beziyle sarılı fotoğrafın altında "Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhu şad olsun." yorumu bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin ölüm bilgisinin doğru olup olmadığını araştırdığı sırada oğluyla ilgili paylaşımları gören babası da Balıkesir’den Adana’ya geldi.

Yaklaşık 6 gündür haber alamadığı oğlunun öldüğünü düşünen baba geldiği kentte cenaze töreni veya taziye programı düzenlenmediğini öğrenince durumdan şüphelenip polise başvurdu. Bunun üzerine Ahmet B'nin gidebileceği adreslere operasyon düzenleyen polis, hükümlüyü Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde yakaladı.