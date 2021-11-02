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Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı

Adana Havalimanı pistine girerek trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu yakalandı.

02 Kasım 2021 Salı 13:13
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Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı
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Adana'da polis ekipleri havalimanı civarında durumundan şüphelendikleri bir TIR'ı durdurdu.

Valilikten alınan bilgiye göre, ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 kişilik Afganistanlı grupla karşılaştığı TIR'da uyuşturucu araması da yapmak için yabancı uyrukluları araçtan indirdi.

5 KİŞİ HAVALİMANININ DUVARLARINDAN ATLAYIP PİSTE GİRDİ

Bu sırada, yabancı uyruklulardan 5'i Adana Havalimanı'nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerledi ve iddiaya göre piste iniş yapan bir yolcu uçağının önüne çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

Havalimanındaki trafik de yeniden normale döndü.

Göçmenlerden 67'sinin sınır dışı edileceği, piste giren 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Adana HavalimanıUçakPist
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