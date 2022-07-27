Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!

Adana uçağında Azer Bülbül'lü pilot anonsu olay oldu!

Adana uçağındaki pilotun yaptığı anons, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İstanbul'dan Adana'ya uçan yolcular, pilotun Azer Bülbül'lü anonsuyla şaşkına döndü. "Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı, aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim" diyen pilot, sesi güzel olan birinden şarkıyı söylemesini istedi. Pilotun herkesi güldürdüğü o anlar kameraya yansıdı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:08
395 Okunma
Adana uçağında Azer Bülbül'lü pilot anonsu olay oldu!
banner48

İstanbul-Adana seferini yapan bir yolcu uçağında pilotun anonsu gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, pilotun anons esnasında türbülanstan etkilenmediklerini söylerken kullandığı cümleler herkesi güldürdü. Azer Bülbül'lü piot anonsu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ADANA UÇAĞINDA PİLOTUN ANONSU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

İşte yolcuları güldüren pilotun yapmış olduğu o anons;

''Çoğu bitti azı kaldı. İç Anadolu bölgesi üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevki olarak... Adana'ya inişimizi Lokal zaman ile 20:40 da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı, aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim...

"AZER BÜLBÜL ŞARKISI GİBİ"

Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı. Çoğu bitti azı kaldı... Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan birisi varsa o söylesin.

"ADANA'DA HAVANIN DADINDAN YENMİYOR"

Adana'da hava güzel efendim muhteşem sıcaklık 30 derece °C civarında. Canım Adana'da havanın dadından yenmiyor.

Bizleri tercih ettiğiniz için, sizlere teşekkür ediyorum. İleriki tarihlerdeki uçuşlarda görüşmek ümidi ile iyi inişler diliyorum. Bu arada Toroslar'ı aşarken meydana gelecek olan Türbülanstan hiçbir etkileşim almayacağız efendim, rahat olun çünkü uçağın kumandası türbülansta değil."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şoför ve eski sevgilisi cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Şoför ve eski sevgilisi cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Akaryakıtta beklenen indirim geldi!
Akaryakıtta beklenen indirim geldi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim