Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Son Güncelleme: 05.07.2021 00:07
Adana'da yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.