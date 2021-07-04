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Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

04 Temmuz 2021 Pazar 20:51
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Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Son Güncelleme: 05.07.2021 00:07
Anahtar Kelimeler:
Adana
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