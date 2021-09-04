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Adana'da Vahşet!

Adana'da cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Kahraman Ö., kardeşini pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra babasını tekme tokat dövüp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde çok sayıda alkol şisesi ve kopmuş bir parmak buldu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:36
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Adana'da Vahşet!

Adana’da kısa süre önce cezaevinden çıkan Kahraman Ö., önce kardeşini pompalı tüfekle vurup öldürdü sonra da babasını dövdü.

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kahraman Ö., kısa bir süre önce çıktığı cezaevinden sonra ailesinin yanına dönmüştü.

Gece saatlerinde pompalı tüfek sesiyle dışarı çıkan mahalleli, bir kişinin kaçtığını, zanlının kardeşi Cihan Ö.’nün de bir evin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cihan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralanan Cihan Ö.’nün babası Abdul Vahap Ö. ise yapılan müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu Abdul Vahap Ö., olayı gerçekleştirenin oğlu Kahraman Ö. olduğunu söyledi. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada evde çok sayıda içki şişesi ve kopmuş bir parmak buldu.

Son Güncelleme: 04.09.2021 23:29
Anahtar Kelimeler:
Adana
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