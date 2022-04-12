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Adana’dan uzaya gönderilmek istenen kebap Hatay’a düştü

Adana’da, bir restoran sahibinin uzaya göndermek istediği kebabın balonla yolculuğu Hatay’da son buldu.

12 Nisan 2022 Salı 14:47
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Adana’dan uzaya gönderilmek istenen kebap Hatay’a düştü

AA’nın haberine göre restoran sahibi, kentin tescilli lezzeti Adana kebabını uzaya göndermek amacıyla kendisine yardımcı olabilecek bir şirketin yetkilileriyle iletişime geçti.

Kebap, kamera ve takip cihazının bulunduğu helyum gazıyla doldurulan balonla, 12 Nisan Uluslararası İnsan Uzay Uçuşu Günü’nde Adana’dan gökyüzüne salındı. Yaklaşık 38 kilometre yüksekliğe kadar çıkan balon, beş saatlik uçuşun ardından patladı. Kebap, balonun patlamasıyla açılan paraşütle kentten yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü.

Kayıkla gidip almışlar

Takip cihazı sayesinde kıyıdan 8 kilometre açıkta bulunan kebap alınıp restorana götürüldü.

Kebapçı şöyle konuştu: “İlkleri seviyorum. İlk olmasını istediğim için uzaya kebap göndermeye karar verdim. Bir ekiple fikrimi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Kebap, Payas ilçesinde denize düştü, kayıkla gidip aldık.”

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