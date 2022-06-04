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Adıyaman'da acı olay! Küçük Merve hayatını kaybetti

Adıyaman'da sokakta oyun oynarken, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 5 yaşındaki Meryem Genco, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04 Haziran 2022 Cumartesi 10:22
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Adıyaman'da acı olay! Küçük Merve hayatını kaybetti

Adıyaman'da küçük kız geri geri giden minibüsün altında kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Meryem Genco'ya, geri manevra yapan Abuzer Y. yönetimindeki minibüs çarptı.

Ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan küçük Meryem Genco, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı.

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