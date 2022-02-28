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Aeroflot’un Verona seferi izin alamadı, uçak İstanbul’a indi

Avrupa Birliğinin (AB) Rus uçaklarına hava sahasına kapatması kararı kapsamında Yunanistan'ın geçişine izin vermediği Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Moskova-Verona seferini yapan uçağı, yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na indi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 22:48
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Aeroflot’un Verona seferi izin alamadı, uçak İstanbul’a indi
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Rus Aeroflot Havayolları’nın Moskova-Verona (İtalya) seferini yapan yolcu uçağı, Türk hava sahasından çıkış sırasında izin alamaması nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Yakıt kritiğine girmemek için uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Aeroflot Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Moskova Sheremetyevo Havalimanı’ndan saat 14.26’da havalandı. Uçak, Moskova kalkışından sonra güneye yönelerek Türk hava sahasına girdi. Çanakkale yakınlarından Ege Denizi üzerine çıkan SU7236 sefer sayılı uçuş, İtalya için uçuş izni alamadı.

Bir süre bölgede bekleme yapan pilotlar, Moskova’daki ana merkezleri ile irtibata geçti. İtalya’nın uçuş izni vermemesi nedeniyle pilotlar geri dönüş kararı aldı.

Daha sonra SU7236 sefer sayılı Aeroflot uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi. Uçağın Moskova’ya dönmesi bekleniyor.

Aeroflot başta olmak üzere Rus havayolu şirketlerine Avrupa Birliği uçuş yasağı getirdi. Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot da bir çok hattı kapadığını açıklamıştı.

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