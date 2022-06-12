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AFAD'DAN herkese Hayati Uyarı Bildirimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşların cep telefonuna Hayati Uyarı Bildirimi göndererek olası afet durumlarında 112'yi araması gerektiğini hatırlattı. Bu mesajı gören vatandaşlar ise ne olduğunu anlamak için sosyal medyaya akın etti. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

12 Haziran 2022 Pazar 17:02
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AFAD'DAN herkese Hayati Uyarı Bildirimi
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Türkiye bir süre daha devam edecek şiddetli yağış dalgasının altına girdi. Ankara'dan dün meydana gelen sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız da kayboldu.

AFAD'DAN TELEFONLARA MESAJ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da vatandaşları uyarmak adına cep telefonlarına mesaj gönderdi. Afad'ın Hayati Uyarı Bildirimi'nde "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Afad tarafından vatandaşlara gönderilen bu mesaj, sosyal medyada da gündem oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili yorumda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Afad
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