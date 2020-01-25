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AFAD: Ölü sayısı 21’e ulaştı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:05
AFAD: Ölü sayısı 21’e ulaştı

Saat 20.55'deki depremde Elazığ'da ölü sayısı 17'ye yükseldi. Malatya'da da 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 1030 kişi de yaralandı. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem nedeniyle Elazığ'da 17, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. AFAD depreme ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri sürekli olarak yeniliyor. Saat 09.00 sıralarında yapılan son açıklamaya göre, depremde yaralı sayısı 1030'a yükseldi.

AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Yetkililer afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı. "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz" diyen Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Koca, "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 30 BİNA YIKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  da bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Köylerdeki kerpiç ve metruk evler yıkılmış, şu an öyle gözüküyor. Tüm tespitleri yaparak elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da halen enkazın altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de anımsatan Soylu, “Biraz önce bir vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılmasını ümit ediyoruz. Hem çalışıyoruz hem de dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
AfadHaberKKTC
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