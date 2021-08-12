Afgan büyükelçiden göçmen açıklaması

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan göçmenler ve Kabil Havalimanı'nın güvenliği için yürütülen görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramin, “Türkiye uzun süredir havalimanı güvenliğinde rol oynuyor” derken, “Türkiye'nin havalimanı güvenliğindeki misyon, bir askeri misyon olmayacak yalnızca istikrara katkı sağlama misyonu olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Taliban ile görüşürüm' açıklamasıyla ilgilide konuşan Ramin, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledim. Türkiye'nin Afganistan'da aldığı pozisyondan memnunuz. Afganistan'ın istikrarı için herhangi bir seviyede herhangi bir destekten memnun oluruz" dedi.

"YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

Düzensiz göç tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Afgan Büyükelçi, "Medyada eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunun kesinlikle anlıyoruz. Ancak düzensiz göç yeni bir şey değil. Türk yetkililerle yakın temastayız, yasa dışı gelenleri geri gönderebilmek için yerel makamlardan kimliklerinin tespit edilmesini istiyoruz" sözlerini kullandı.

NEDEN GELİYORLAR?

Özellikle genç ve erkek Afganlar'ın gelmesini iki temel sebebe dayandıran Ramin, "Sebeplerden biri ekonomik, İran'a Pakistan'a da gidiyorlar. Yaz sezonunda tarımda çalışıyorlar kışın geri dönüyorlar. İkinci sebep Afganistan'da aileler durum stabil olana kadar onların gitmesini istiyor yoksa Taliban onların savaşmasını istiyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR

Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil" demişti



Taliban ile görüşme yapılacağını belirten Erdoğan, "Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir" diye konuşmuştu.