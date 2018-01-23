Afrin'de bir asker daha hayatını kaybetti

Türkiye'nin Afrin'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker daha yaşamını yitirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

​Harekat kapsamında Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan dün hayatını kaybetmişti.