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Afrin operasyonu öncesi tanklar sınıra konuşlandırıldı

Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldı.

16 Ocak 2018 Salı 17:11
Afrin operasyonu öncesi tanklar sınıra konuşlandırıldı
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Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, tanklar Afrin karşısındaki Hassa'da konuşlandırıldı.

Tank sevkiyatının gün boyu süreceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası bir Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini ifade etmişti.

Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 16.01.2018 17:13
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